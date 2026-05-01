Ведучі на кіноподії: Людмила Барбір у шоколадному костюмі, Наталія Островська – у корсеті з декольте

Людмила Барбір і Наталія Островська

Реклама

Ведуча ранкового проєкту «Сніданок з 1+1» Людмила Барбір і ведуча ТСН Наталія Островська відвідали прем’єру фільму «Диявол носить Прада 2», яка відбулася у кінотеатрі «Оскар» у Києві. Телеведучі продемонстрували на івенті стильні образи.

Людмила Барбір і Наталія Островська/Фото Maksim Lisovoi

Людмила з’явилася у костюмі шоколадного відтінку від бренду VOVK, який складався з жакета оверсайз і штанів вільного крою, у ніжно-рожевій сорочці з краваткою-зав’язками від «Всі. Свої» та у чорному взутті.

Людмила Барбір/Фото Maksim Lisovoi

Аутфіт зірка доповнила гарним укладанням, ніжним макіяжем і довгими сережками з різнокольоровим камінням.

Реклама

На Наталії був ефектний чорний оксамитовий корсет із глибоким декольте і золотою брошкою від бренду Misstic, який вона скомбінувала з чорними широкими штанями, чорними оперними рукавичками і золотими туфлями на шпильках.

Наталія Островська/Фото Maksim Lisovoi

Ведуча зробила зачіску з локонами, макіяж із акцентом на очах і прикрасила шию золотим ланцюжком із підвіскою-хрестиком.

Нагадаємо, прем’єрний показ «Диявол носить Прада 2» відвідало чимало знаменитостей: Ольга Сумська, Ксенія Мішина, Олена Світлицька, Наталка Денисенко, Григорій і Христина Решетніки, Олександр Шовковський, MELOVIN, Ніколас Карма та інші.

Сиквел «Диявол носить Прада» вже в українському прокаті.

Реклама

Новини партнерів