Велика перемога для Джонні: Депп планує повернутися в кіно, а Ембер Герд залишилася біля розбитого корита

Хороший день вчора був для Джонні Деппа. Він виграв суд проти колишньої дружини Ембер Герд. Про те, як актор планує повернутись до життя в Голлівуді, розповімо далі.

58-річний актор отримає компенсацію від колишньої дружини 15 мільйонів доларів (до речі, Ембер отримала гонорар за роль в "Аквамені" у розмірі 3 мільйонів доларів, а це означає, що в майбутньому гроші за проєкти, якщо вони будуть, вона віддаватиме ексчоловіку.

Ембер Герд / Фото: Associated Press

У залі суду Джонні Депп не був присутнім. На відміну від Герд, яка сиділа, опустивши очі. Актор у свою чергу має виплатити Герд 2 мільйона доларів, оскільки фразу його адвоката, що Герд використовує фальшиві звинувачення у сексуальному насильстві як щит визнали наклепом. Тобто, суд вважає, що Герд могла зазнавати сексуального насильства, про яке писала у своїй статті для Washington Post, але не з боку Деппа. Нагадаємо, у квітні 2022 року Депп подав позов до суду проти Ембер Герд через статтю для Washington Post, в якій акторка розповіла, що її колишній чоловік тиран, а вона – жертва сексуального насильства. При цьому ім'я Деппа не називалося, а як би зчитувалося між рядками. Депп подав позов на 50 мільйонів доларів, а Герд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів. Судовий позов тривав 6,5 тижнів у прямому ефірі.

Ембер Герд / Фото: Associated Press

Після виграшу в суді Депп планує повернення в кіно, адже тепер має чудову нагоду перезавантажити свою кар'єру, яка стала на паузу після першого судового процесу експодружжя 2018 року. Тоді акторка поділилася з британським таблоїдом The Sun, що Джонні наркоман, жорстокий аб'юзер та тиран. Депп у свою чергу запевняв, що Ембер бреше і подав позов до суду проти видання The Sun. Але суд програв.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

Тепер актор та музикант може будувати кар'єрні плани та жити далі. Як пише Daily Mail, цього року він планує випустити альбом із легендою гітари Джеффом Беком, який вони написали разом, коли Депп жив багато місяців в будинку Бека в Сассексі. Він також планує розпочати знімати артхаусні фільми.

Його юридична команда вітала вирок, а британська юридична фірма Schillings заявила, що вони дуже щасливі за нього.

Зокрема, його адвокати вважали важливим визнання Герд в тому, що вона не пожертвувала на благодійність 7 мільйонів доларів (5,6 мільйона фунтів стерлінгів) зі свого шлюборозлучного процесу, як вона стверджувала в Лондоні, фактично визнавши, що вона дала хибні свідчення у Високому суді 2020 року.

Ембер Герд / Фото: Associated Press

"Ми раді, що Джонні отримав можливість пояснити, через що він пройшов, яким би болючим це не було. Після судового рішення у Великій Британії Джонні сказав, що це не змінить його прагнення говорити правду, що його рішучість залишається твердою і що він має намір довести, що звинувачення проти нього були помилковими. Ми вважаємо, що тепер йому нарешті вдалося досягти цього, і ми дуже раді за нього", — сказав представник компанії Schillings.

Новий напрямок у кар'єрі Депп розпочне практично з нуля у фінансовому відношенні. У суді у Великій Британії 2020 року з'ясувалося, що за свою кар'єру він заробив до 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Тепер він сподівається відновити свою кінокар'єру, яка зайшла в глухий кут після того, як він програв лондонський позов про наклеп і погодився відмовитися від участі в спіноффі Гаррі Поттера "Фантастичні тварюки: Таємниці Дамблдора".

Джонні Депп / Фото: Associated Press

А ось у Ембер тепер із кар'єрою в Голлівуді можуть розпочатися проблеми. Петиція з вимогою зняти її з фільму "Аквамен 2" минулої ночі набрала рекордні чотири мільйони підписів.

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