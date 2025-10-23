Велика сім’я на відпочинку: Нара Баптіста показала фото з коханим Венсаном Касселем, його мамою і донькою

Нара Баптіста

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста провела невелику відпустку на віллі, де відпочивала разом зі своєю мамою, сином, коханим — 58-річним актором Венсаном Касселем, і його сім’єю — мамою Сабіною Кассель, донькою від Моніки Беллуччі — 21-річною Дєвою — та її хлопцем, а також з друзями.

Нара Баптіста, Дєва Кассель, мама Венсана Касселя та ін.

На кількох фото Нара позувала в яскраво-червоному бікіні. Фігура моделі, яка 7 січня вперше стала мамою, народивши сина Каетано, має приголомшливий вигляд.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Також вона показала Венсана, який тримає на руках їхню спільну дитину.

Венсан Кассель

Дєву Кассель, яка зображена зі своїм бойфрендом Солом Нанні — вони грають з Каетано.

Дєва Касселі та Сол Нанні

Нара Баптіста з сином

А також свою маму і маму актора Касселя — Сабіну, яка спостерігає за онуком, що повзає.

Мама Нари Баптісти з онуком і Венсан Кассель (на задньому плані)

Мама Венсана Касселя з онуком

Нагадаємо, Баптіста і Кассель почали зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. Про те, де відбулося їхнє знайомство, інформації немає, але, найімовірніше, це трапилося в Бразилії, адже актор дуже любить цю країну, у нього є дім у Ріо-де-Жанейро і він вільно розмовляє португальською. Їхній спільний син Каетано став для Венсана четвертою дитиною.

Раніше Нара Баптіста опублікувала у своєму Instagram серію знімків зі своєї нової фотосесії, в якій вона приміряла стильні і навіть екстравагантні образи.