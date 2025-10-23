- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
Велика сім’я на відпочинку: Нара Баптіста показала фото з коханим Венсаном Касселем, його мамою і донькою
Модель поділилася в Мережі, чим займалася останній тиждень.
28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста провела невелику відпустку на віллі, де відпочивала разом зі своєю мамою, сином, коханим — 58-річним актором Венсаном Касселем, і його сім’єю — мамою Сабіною Кассель, донькою від Моніки Беллуччі — 21-річною Дєвою — та її хлопцем, а також з друзями.
На кількох фото Нара позувала в яскраво-червоному бікіні. Фігура моделі, яка 7 січня вперше стала мамою, народивши сина Каетано, має приголомшливий вигляд.
Також вона показала Венсана, який тримає на руках їхню спільну дитину.
Дєву Кассель, яка зображена зі своїм бойфрендом Солом Нанні — вони грають з Каетано.
А також свою маму і маму актора Касселя — Сабіну, яка спостерігає за онуком, що повзає.
Нагадаємо, Баптіста і Кассель почали зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. Про те, де відбулося їхнє знайомство, інформації немає, але, найімовірніше, це трапилося в Бразилії, адже актор дуже любить цю країну, у нього є дім у Ріо-де-Жанейро і він вільно розмовляє португальською. Їхній спільний син Каетано став для Венсана четвертою дитиною.
