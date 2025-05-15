Велике декольте, пір'я та підбори: Кім Кардашян заскочили папараці в Парижі

Кім Кардашян / © Getty Images

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44-річна телезірка та бізнесвумен Кім Кардашян потрапила під приціл папараці в Парижі, коли виходила у супроводі своєї матері Кріс Дженнер та охорони з готелю Ritz.

Зірка нібито прямувала чи на обід, чи на шопінг. Одягнена вона була дуже ефектно, чим привернула увагу.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кардашян поєднала мереживний топ, з дуже глибоким декольте та бретельками, з довгим оксамитовим будуарним пальтом ніжно-кремового відтінку, яке було на комірі та подолі декороване пір'ям. Рукава цього вбрання вона підвернула.

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Також Кім носила мереживні туфлі на підборах, а на голову одягла синю кепку. Волосся вона розпустила і зробила на обличчі улюблений макіяж у коричневій гамі. Талію Кім підкреслила коричневим поясом з пряжкою.

Кім Кардашян / © Getty Images

Вихід Кім у світ відбувся наступного дня після того, як вона з'явилась у паризькому суді для надання свідчень у справі про пограбування її номера 2016 року. Тоді було вкрадено коштовності вартістю близько 10 мільйонів доларів. Під час пограбування Кім перебувала у номері і злочинці загрожували їй дулом пістолета. Також її зв'язали, засунули кляп у рот. На Кардашян у момент пограбування був лише халат.

Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press