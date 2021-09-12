Венеційський кінофестиваль: британська акторка у прозорій сукні показала пружні сідниці з татуюваннями

Синтія Еріво прийшла на кінофестиваль у відвертому вбранні і без бюстгальтера.

Червона доріжка церемонії нагородження Венеційського кінофестивалю потішила цікавими образами знаменитостей. Не обійшлося і без відвертих аутфітів.

Найпровокаційнішою цього вечора була британська акторка і співачка Синтія Еріво. Красуня вирішила привернути до себе увагу прозорою сукнею максі з американською проймою і оголеною спиною. Вбрання було прикрашене різнобарвною квітковою вишивкою з бісеру та каміння.

Синтія Еріво / Associated Press

Під сукнею був відсутній бюстгальтер, але добре, що були нюдові стринги.

Синтія повернулася до камер і продемонструвала татуювання на спині, руках і сідницях.

Синтія Еріво / Associated Press

Лук Еріво доповнила босоніжками кольору металік на високій платформі і шпильках та макіяжем з акцентом на пишних нарощених віях. Її коротке волосся було пофарбоване в блонд. У вухах у неї були лаконічні сережки, в носі — сережка, а на руці — каблучка з великим діамантом.

Синтія Еріво / Associated Press

Синтія Еріво / Associated Press

Раніше одна з гостей Венеційського кінофестивалю сяяла на червоній доріжці у вбранні без білизни. Одягнена вона була у розкішну напівпрозору сукню по фігурі цікавого крою з бірюзовим верхом, який імітував боді-корсет.

Гостя Венеціанського фестивалю / Getty Images

Воно було розшите мереживом і стразами. Дівчина повернулася до камер оголеною спиною і продемонструвати свої пружні сідниці, які було видно з-під прозорої спідниці.

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