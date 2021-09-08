Венеційський кінофестиваль: італійська співачка в оксамитовій сукні продемонструвала відверте декольте

На червоній доріжці кіноподії можна побачити багато цікавих луків.

Венеційський фестиваль триває і ми розглядаємо найкращі образи з червоної доріжки. Вчора, 7 вересня, увагу публіки привернула до себе італійська співачка і акторка — 52-річна Марія Націонале. Вона прийшла на прем'єру фільму "Король сміху".

Марія мала розкішний вигляд. На ній була оксамитова темно-зелена сукня до підлоги одразу з двома акцентами: на відвертому пишному декольте і на високому розрізі.

Марія Націонале / Associated Press

Її талію прикрашала велика брошка з каменями. Вбрання вона доповнила замшевими туфлями в тон.

Волосся Націонале акуратно уклали назад і зробили вечірній макіяж. У вухах були смарагдово-діамантові сережки, а на руці — така сама каблучка. Зону декольте зірка вирішила залишити без прикрас, щоб не відволікати уваги від бюста.

Марія Націонале / Associated Press

Ставку на декольте на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю зробила і Дакота Джонсон. Перед камерами зірка з'явилася у прозорій сукні Gucci, яку Модний дім пошив спеціально для неї. Вбрання було повністю розшите срібною торочкою зі стразів і камінням у вигляді крапель. Вона була без бюстгальтера.

Дакота Джонсон / Associated Press

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