Венсан Кассель з’явився на червоній доріжці у Каннах з коханою, що народила йому сина

Венсан Кассель і Нара Баптіста / © Associated Press

Закохані Нара Баптіста та Венсан Кассель відвідали разом показ фільму Histoires Parallèles («Паралельні історії»), презентація якого відбулася під час 79-го щорічного Каннського кінофестивалю.

На Лазуровому узбережжі пара постала у класичних ансамблях і позувала в обіймах. Нара обрала вишукану сукню від Модного дому Schiaparelli, що була виконана із розкішного чорного оксамиту і декорована складками по усій довжині.

Образ модель доповнила лише коштовностями з діамантами і лаконічною зачіскою — вклала свою стрижку-піксі у прямі пасма. Кассель же одягнув чорний костюм у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою. Актор був розкішним, але це і не дивно, адже він завжди вмів поєднувати зухвалий шарм із позачасовою паризькою елегантністю.

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні 24-го пара відвідала разом Каннський кінофестиваль. У середині січня 2025-го у них народився син. Якщо для дівчини це первісток, то актор — вже батько трьох доньок. Деву та Леоні йому народила акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

