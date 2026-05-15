ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
1 хв

Венсан Кассель з’явився на червоній доріжці у Каннах з коханою, що народила йому сина

Пара з’явилася разом на престижному заході, щоб презентувати світу фільм, у якому Кассель виконав одну з ролей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Венсан Кассель і Нара Баптіста

Венсан Кассель і Нара Баптіста / © Associated Press

Закохані Нара Баптіста та Венсан Кассель відвідали разом показ фільму Histoires Parallèles («Паралельні історії»), презентація якого відбулася під час 79-го щорічного Каннського кінофестивалю.

На Лазуровому узбережжі пара постала у класичних ансамблях і позувала в обіймах. Нара обрала вишукану сукню від Модного дому Schiaparelli, що була виконана із розкішного чорного оксамиту і декорована складками по усій довжині.

Венсан Кассель і Нара Баптіста / © Associated Press

Венсан Кассель і Нара Баптіста / © Associated Press

Образ модель доповнила лише коштовностями з діамантами і лаконічною зачіскою — вклала свою стрижку-піксі у прямі пасма. Кассель же одягнув чорний костюм у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою. Актор був розкішним, але це і не дивно, адже він завжди вмів поєднувати зухвалий шарм із позачасовою паризькою елегантністю.

Венсан Кассель і Нара Баптіста / © Associated Press

Венсан Кассель і Нара Баптіста / © Associated Press

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні 24-го пара відвідала разом Каннський кінофестиваль. У середині січня 2025-го у них народився син. Якщо для дівчини це первісток, то актор — вже батько трьох доньок. Деву та Леоні йому народила акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
301
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie