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Верхи на гідроциклі: Lizzo у рожевому бікіні потрясла пишними сідницями

Верхи на гідроциклі: Lizzo у рожевому бікіні потрясла пишними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
613
Час на прочитання
1 хв
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Верхи на гідроциклі: Lizzo у рожевому бікіні потрясла пишними сідницями

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Репвиконавиця насолоджується відпочинком на Багамських островах.

Lizzo показала шанувальникам в Instagram, як вона проводить свою відпустку на Багамах.

Реперка опублікувала знімки, на яких вона засмагає на яхті. Одягнена вона у рожеве бікіні, рожеві мінішорти і бейсболку з написом Rich B****h on Vacation.

Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Lizzo заплела волосся у довгі африканські кіски і одягла на обличчя чорні окуляри.

Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Потім зірка релаксувала у джакузі на яхті, попиваючи пиво.

Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Реперка також виклала відео, як вона у цьому самому купальнику і рятувальному жилеті катається на гідроциклі. Lizzo на камеру ефектно потрясла пишними сідницями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

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Дата публікації
Перегляди
613
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