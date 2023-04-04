Верхи на гідроциклі: Lizzo у рожевому бікіні потрясла пишними сідницями

Репвиконавиця насолоджується відпочинком на Багамських островах.
Lizzo показала шанувальникам в Instagram, як вона проводить свою відпустку на Багамах.
Реперка опублікувала знімки, на яких вона засмагає на яхті. Одягнена вона у рожеве бікіні, рожеві мінішорти і бейсболку з написом Rich B****h on Vacation.
Lizzo заплела волосся у довгі африканські кіски і одягла на обличчя чорні окуляри.
Потім зірка релаксувала у джакузі на яхті, попиваючи пиво.
Реперка також виклала відео, як вона у цьому самому купальнику і рятувальному жилеті катається на гідроциклі. Lizzo на камеру ефектно потрясла пишними сідницями.
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