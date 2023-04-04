Верхи на гідроциклі: Lizzo у рожевому бікіні потрясла пишними сідницями

Lizzo показала шанувальникам в Instagram, як вона проводить свою відпустку на Багамах.

Реперка опублікувала знімки, на яких вона засмагає на яхті. Одягнена вона у рожеве бікіні, рожеві мінішорти і бейсболку з написом Rich B****h on Vacation.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Lizzo заплела волосся у довгі африканські кіски і одягла на обличчя чорні окуляри.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Потім зірка релаксувала у джакузі на яхті, попиваючи пиво.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Реперка також виклала відео, як вона у цьому самому купальнику і рятувальному жилеті катається на гідроциклі. Lizzo на камеру ефектно потрясла пишними сідницями.

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