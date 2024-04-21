Верхи на чоловіку: Девід Бекхем виніс дружину Вікторію з клубу після бурхливої вечірки

17 квітня Вікторії Бекхем виповнилося 50 років і з цього приводу вона влаштувала грандіозну вечірку в Лондоні, куди покликала друзів, серед яких були, звичайно, всі учасниці Spice Girls та її діти: сини Бруклін, Ромео та Круз, а також дочка Гарпер.

Захід відбувся в Oswald's, а сама винуватка урочистості з'явилася на ньому у розкішній довгій сукні ніжно-блакитного кольору. У вбрання був невеликий шлейф та прикраси на стегнах у вигляді склабок. Доповнила вона святковий лук діамантовими прикрасами, туфлями на підборах та зачіскою з елегантним укладанням.

Однак, оскільки ще зовсім нещодавно Вікторія ходила на милицях через зламану під час тренування в залі ноги, чоловік Девід допоміг дружині не перевантажувати ногу, коли після свята вони вже йшли в машину.

Вікторія та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Папараці зробили фотографії, на яких чоловік несе Вікторію верхи на своїй спині, але вона одягнена в ту саму вечірню сукню й білі туфлі.

Вікторія та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Щоб не показати фотографам та публіці надто багато, жінка накинула на спину піджак від смокінга чоловіка.

Вікторія та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

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