Весь рік за 40 секунд: Дженніфер Еністон показала кумедний ролик фоловерам

Не для всіх 2022-й був складним роком. Акторка Дженніфер Еністон вирішила поділитися з підписниками роликом та показала, який для неї видався минулий рік.

Дженніфер буквально зібрала всі найзначущіші події для себе 2022 року в одному відео, яким і поділилася з фоловерами в Instagram.

"Дякую 2022-й.

2023-й….готово, поїхали

Усіх із Новим роком!", — підписала відео акторка.

У відео Джен показала багато кадрів зі свого повсякденного життя, а також відео із собаками та зі знімального майданчика з Адамом Сендлером, де вони знімалися у фільмі "Загадкове вбивство – 2", це відбувалося в Європі. Еністон навіть говорила, що їй було складно працювати над комедійним фільмом, перебуваючи за кількасот кілометрів від України, де йде війна. А також згадала свою чудову літню відпустку, показавши пляжні кадри.

Як зустрічала Новий рік Дженніфер Еністон своїм шанувальникам, на жаль, не розповіла.

Читайте також: