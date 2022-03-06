Весь світ за Україну: модель та акторка Гофіт Голан із подругами прийшли на шоу Elie Saab у вбраннях в кольорах українського прапора

Модель, акторка та телеведуча, яка народилася в Ізраїлі – Гофіт Голан – висловила свою підтримку Україні.
Вона відвідала показ жіночої колекції Elie Saab осінь-зима 2022-2023 під час Тижня моди в Парижі та з'явилася перед камерами фотографів в аутфіті у кольорах українського прапора.
36-річна зірка була одягнена в жовту максісукню з паєтками та синій блейзер, а в руках тримала металевий клатч.
Гофіт продемонструвала свою підтримку Україні разом зі своїми подругами Патріцією Контрерас та Маєю Малнар, усі троє вони були одягнені у кольори українського прапора.
Ви запитаєте, як це допоможе Україні зараз під час війни? Швидше за все, морально, покаже, що весь світ сьогодні підтримує нас!
Раніше ми писали, що шведський актор Август Вітгенштейн вийшов на доріжку у футболці із портретом президента Зеленського.
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