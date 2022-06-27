Весь у матір: чому екстравагантний образ названого сина Мадонни у червоній сукні - не випадковість

Весь у матір: чому екстравагантний образ названого сина Мадонни у червоній сукні - не випадковість

Ми знайшли архівні фото, які показують, що образ парубка - це спосіб віддати шану стилю його знаменитої матері.

Рівно місяць тому американська суперзірка Мадонна та її названий син Девід Банда з'явилися разом на боксерському поєдинку Джервонти Девіса та Роландо Девіса, який відбувався у бруклінському "Барклайс-центрі". Того вечора особливу увагу привернув 16-річний син співачки, оскільки вирішив вийти у світ у червоній максісукні з V-подібним декольте з колаборації Adidas x Gucci. Вбрання він поєднав із кросівками, сумкою з написами та окулярами прямокутної форми. На шиї епатажний підліток мав кілька прикрас від Vivienne Westwood. 63-річна Мадонна теж відзначилася, вибравши чорний спортивний костюм з колаборації Adidas x Balenciaga.

Мадонна та Девід Банда / Фото: Getty Images

Однак якщо ви подумали, що цей лук Девіда - просто спроба привернути увагу преси, це не зовсім так. Насправді, він вирішив таким чином відтворити один із культових луків своєї знаменитої матері. Ймовірно, це просто жест поваги та любові.

Створюючи це вбрання, бренд Gucci надихався образом, який Мадонна носила на прем'єрі фільму "Несплячі в Сієтлі" 1993 року. Тоді вона теж одягла довгу червону сукню зі смугами та кросівки.

Мадонна та Девід Банда / Фото: Getty Images

Оригінальна сукня була розроблена Лаурою Віткомб з Label NYC у співпраці з Adidas. Сукня мала той самий силует, що й сукня, в якій був помічений Банда, хоча в ній був трохи менш драматичний розріз збоку, а також трохи відрізнявся відтінок червоного.

Мадонна та Девід Банда / Фото: Getty Images

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