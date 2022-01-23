Веселі та безтурботні: Крістен Стюарт разом із друзями відпочиває у Діснейленді

Зі Стюарт відпочиває і її кохана – сценаристка Ділан Меєр, про заручини з якою Крістен нещодавно розповіла публічно.

Разом з Ділан та колишньою дівчиною Кари Делевінь — Ешлі Бенсон – вони весело провели час у Діснейленді. Знімком в Instagram поділилася Ешлі. Всі, хто потрапив у кадр, були одягнені в однакові сині светри з принтом тай-дай. "Сімейні поїздки до Діснея", — так Бенсон підписала кадр.

Крістен Стюарт і Ділан Меєр / Getty Images

Попереду Крістен Стюарт має напружений сезон різних церемоній. І хоча у зв'язку з пандемією ще можуть бути внесені якісь зміни, Крістен все одно вирішила трохи підготуватися напередодні насиченого робочого графіка.

Наприкінці 2021 року публіка побачила Крістен Стюарт у фільмі "Спенсер" у ролі принцеси Уельської Діани, режисером фільму став Пабло Ларраїн. Раніше акторка вже відвідала церемонію Gotham Awards 2021, проведену Інститутом кіно та медіа "Готем", що відбулася у Нью-Йорку. Цю премію вручають незалежним фільмам, на створення яких було витрачено невелику суму. Стюарт отримала нагороду Performer Tribute за роль принцеси Діани.

Пабло Ларраїн та Крістен Стюарт / Associated Press

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