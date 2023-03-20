Весело провела час: Кім Кардашян із сестрою-моделлю та сином сходила на футбол у Парижі

Багатодітна мати вирішила провести час із сином-футбольним фанатом, тож прилетіла до Європи.

Американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардашян несподівано відвідала футбольний матч у Парижі. Знаменитість з'явилася на стадіоні Парк де Пранс, де її помітили у VIP-ложі з молодшою сестрою Кендалл та 7-річним сином Сейнтом, який виявився затятим шанувальником футболу.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

На стадіоні Кім з'явилася в чорному кетсьюті від свого бренду одягу SKIMS, який поєднала зі стильним шкіряним плащем від бренду Prada, який завдяки оверсайз фасону надавав фігурі Кардашян, яка без того схудла, ще більшої мініатюрності.

Волосся Кім розпустила, зробила улюблений нюдовий макіяж із ніжно-рожевими рум'янами та короткий манікюр.

Папараці також зробили кілька фото, як багатодітна мама ніжно обіймала сина та цілувала.

Кім Кардашян із сином / Фото: Getty Images

Також вона допомогла Сейнт відкрити цукерку, причому зробила це зубами.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кейндалл же віддала перевагу величезній теплій шубі та кепці. Макіяж у моделі був дуже схожий, як її сестра Кім.

Кім Кардашян та Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у Кім та її ексчоловіка репера Каньє Веста четверо дітей: дочка Норт, син Сейнт, дочка Чикаго, син Псалм.

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