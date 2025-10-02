- Дата публікації
Веселиться в Парижі: Кара Делевінь кумедно потрясла грудьми на камеру
Тиждень моди в самому розпалі і відома британка активно відвідує заходи, пов’язані з ним.
Модель і акторка Кара Делевінь відвідала показ жіночої колекції Stella McCartney, який відбувся в межах Тижня моди в Парижі. Вона з’явилася на шоу в оригінальних штанах, що поєднували шкіру, денім, шнурівку і ковбойську естетику. Також британка доповнила лук майкою з написом Come together, декількома прикрасами і масивним взуттям.
Під час заходу також відбулася невеличка фотосесія, під час якої Кара позувала журналістам і фотографам, а потім вирішила пожартувати і кумедно потрясла грудьми на камеру. Це її саму змусило усміхнутися.
Цей захід Делевінь відвідала після того, як побувала на показі бренду Balmain.