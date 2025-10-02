ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

Веселиться в Парижі: Кара Делевінь кумедно потрясла грудьми на камеру

Тиждень моди в самому розпалі і відома британка активно відвідує заходи, пов’язані з ним.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Associated Press

Модель і акторка Кара Делевінь відвідала показ жіночої колекції Stella McCartney, який відбувся в межах Тижня моди в Парижі. Вона з’явилася на шоу в оригінальних штанах, що поєднували шкіру, денім, шнурівку і ковбойську естетику. Також британка доповнила лук майкою з написом Come together, декількома прикрасами і масивним взуттям.

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Під час заходу також відбулася невеличка фотосесія, під час якої Кара позувала журналістам і фотографам, а потім вирішила пожартувати і кумедно потрясла грудьми на камеру. Це її саму змусило усміхнутися.

Кара Делевинь / © Getty Images

Цей захід Делевінь відвідала після того, як побувала на показі бренду Balmain.

Образи акторки Кари Делевінь (23 фото)

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Credits

Кара Делевінь / © Credits

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
267
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie