Веселиться в Парижі: Кара Делевінь кумедно потрясла грудьми на камеру

Кара Делевінь / © Associated Press

Модель і акторка Кара Делевінь відвідала показ жіночої колекції Stella McCartney, який відбувся в межах Тижня моди в Парижі. Вона з’явилася на шоу в оригінальних штанах, що поєднували шкіру, денім, шнурівку і ковбойську естетику. Також британка доповнила лук майкою з написом Come together, декількома прикрасами і масивним взуттям.

Кара Делевінь / © Getty Images

Під час заходу також відбулася невеличка фотосесія, під час якої Кара позувала журналістам і фотографам, а потім вирішила пожартувати і кумедно потрясла грудьми на камеру. Це її саму змусило усміхнутися.

Кара Делевинь / © Getty Images

Цей захід Делевінь відвідала після того, як побувала на показі бренду Balmain.

