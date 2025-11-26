ТСН у соціальних мережах

Весілля Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес: де і коли воно відбудеться

Шанувальники пари готуються до однієї з найгучніших світських подій наступного року.

Юлія Кудринська
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

11 серпня відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду освідчився своїй дівчині — 31-річній моделі та інфлуенсерці Джорджині Родрігес — через 9 років їхніх стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, вартість якої експерти оцінили у 5 млн доларів.

Шанувальників і знайомих пари тепер цікавить, де ж і коли зіграють весілля. За повідомленнями The Daily Mail, розкішна урочистість відбудеться вже влітку 2026 року — одразу після чемпіонату світу з футболу-2026. Закохані поберуться за християнською традицією на рідному острові футболіста — Мадейрі, у Фуншальському соборі. Це місце вибрали недаремно — воно розташоване лише за 1,5 милі від міської лікарні, в якій народився Кріштіану, і за три милі від бази однієї з команд, за яку він грав у дитинстві, «Насьональ да Мадейра».

Нагадаємо, Роналду і Родрігес познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни і Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Раніше Джорджина Родрігес показувала в Мережі миле фото свого коханого з їхньою молодшою донькою.

