Весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі: що відомо про гостей, дату та інші подробиці

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі

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Однак зараз, за повідомленнями кількох новинних видань, співачка Свіфт і спортсмен Келсі поведуть масштабне весільне святкування в самому серці Нью-Йорка — у «Медісон-сквер-гарден». Ні Свіфт, ні Келсі публічно нічого не підтверджували. Єдине, про що згадував Келсі, — в інтерв’ю Джиммі Феллону він сказав, що на весіллі вони, ймовірно, оберуть живий гурт замість діджея. Водночас фотографи цілий тиждень чергують біля арени, знімаючи, як працівники заносять усередину обладнання та коробки з їжею.

Ажіотаж навколо весілля цілком очікуваний: попзірка, яка щойно завершила найкасовіший концертний тур в історії, виходить заміж за триразового чемпіона Супербоулу й одного з найпопулярніших гравців у американський футбол.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Getty Images

Тож, зважаючи на глобальну увагу медіа, цілком імовірно, що протягом довгих вихідних ви ще не раз почуєте про цю подію. Ось короткий огляд того, що відбувається, який зробило видання The Washington Post.

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Передісторія

Улітку 2023 року Свіфт виступала в межах першої частини туру Eras Tour. Її мати, Андреа, побачила в Інтернеті історію про те, як гравець клубу Kansas City Chiefs Тревіс Келсі розповів у своєму подкасті, що хотів передати Свіфт браслет дружби зі своїм номером телефону на її концерті в Канзас-Сіті, але його не пустили за лаштунки. Андреа це зацікавило, і, порадившись із двоюрідним братом — уболівальником Chiefs, який дуже добре відгукувався про Келсі, — вона запропонувала доньці дати йому шанс.

Свіфт і її мати розповіли цю історію в документальному серіалі «End of an Era» минулого року. Після кількох невдалих романтичних стосунків Тейлор сумнівалася, що її рівень популярності взагалі дозволить знайти справжнє кохання. У серіалі вона згадувала, що думала: «Нічого не виходить. У цьому світі для мене немає нікого». Вона скептично ставилася до стосунків зі спортсменом, але Андреа переконала її спробувати щось нове.

Очевидно, це спрацювало. Свіфт і Келсі, яким пізніше цього року виповниться по 37 років, швидко зрозуміли, що мають багато спільного — від тісних сімейних зв’язків до виступів на стадіонах. «Найбільший сюрприз у моєму житті», — так Свіфт описала ці стосунки.

Келсі освідчився у серпні 2025 року на подвір’ї свого будинку в Канзасі, яке спеціально переобладнали в мальовничий сад, поки вони зі Свіфт перебували всередині та записували епізод його подкасту «New Heights».

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Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі

Час проведення

Після того як Келсі перепідписав контракт із Chiefs, шанувальники припустили, що весілля відбудеться до початку передсезонної підготовки НФЛ сезону 2026–2027 років (National Football League — професіональна ліга Північної Америки, яка об’єднує команди США з американського футболу).

Спочатку видання Page Six повідомило, що церемонія має відбутися 13 червня у престижному місці в Вотч-Гіллі (штат Род-Айленд), неподалік маєтку Свіфт, де вона неодноразово проводила знамениті вечірки до Дня незалежності США. Проте один із весільних організаторів спростував цю інформацію. Незабаром після цього Entertainment Tonight повідомило, що весілля відбудеться 3 липня в Нью-Йорку.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Getty Images

Цього тижня The New York Times написало, що, згідно із запискою, надісланою місцевій поліції, у четвер увечері запланована репетиційна вечеря приблизно для 100 гостей, а в п’ятницю пізно вдень — головне святкування приблизно на 1000 осіб. Воно розпочнеться коктейльною вечіркою й триватиме до ранку суботи.

Місце проведення

У квітні популярний музичний подкаст Every Single Album повідомив про чутки, що Свіфт і Келсі одружаться в Madison Square Garden. Багато хто не повірив, що співачка дозволила б просочитися інформації про настільки важливу подію, тим більше що йшлося про безлику криту арену в центрі Мангеттена.

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Однак на початку червня TMZ і Page Six також назвали MSG місцем проведення, і дехто неохоче визнав, що це може бути правдою. Інші ж досі переконані, що це лише хитра дезінформація, покликана збити журналістів зі сліду. Як доказ вони наводять, наприклад, водія навантажувача біля арени, який цього тижня був у футболці з написом Taylor Swift Carpenters, вважаючи це частиною ретельно продуманого відволікаючого маневру.

Безпека

The New York Times повідомила, що було подано заявку на перекриття вулиць навколо MSG від 2 липня до середини дня 4 липня, а охороняти територію будуть «сотні» поліцейських.

Навіть ті, кому не подобається ідея проведення весілля на арені, визнають, що з точки зору безпеки й конфіденційності це дуже зручне місце: підземні тунелі для прибуття гостей та повна відсутність можливості для дронів чи папараці зробити фотографії. Як сказав один із весільних організаторів у коментарі The Washington Post: «MSG — це буквально фортеця».

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Associated Press

Список гостей

Минулого року в шоу Грема Нортона Свіфт сказала, що найстресовішими є ті весілля, де молодята змушені довго вирішувати, кого запросити через обмежену кількість місць. Тож повідомлення про святкування на 1000 гостей видається цілком логічним, особливо якщо згадати її жарт, що вона запросила б «усіх, із ким коли-небудь розмовляла».

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За даними TMZ, усі гості підписали угоди про нерозголошення, а також повідомляється, що під час святкування діятиме правило «без телефонів».

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Associated Press

Серед гостей, як очікується, буде чимало зірок музики та спорту. Деякі вже підтвердили свою присутність, зокрема акторка й співачка Сьюкі Вотергаус, яка відкривала один із лондонських концертів Eras Tour, а також гравецт команди San Francisco 49ers Джордж Кіттл і його дружина Клер Кіттл.

Чоловічий бутик у Канзас-Сіті навіть опублікував повідомлення про те, що пошив костюм для головного тренера Chiefs Енді Ріда спеціально до весілля, хоча сам Рід відмовився підтверджувати це журналістам.

Тим часом шанувальники уважно стежать за непрямими натяками. Наприклад, вони звернули увагу, що Марішка Гарґітей несподівано взяла вихідний від своєї бродвейської вистави саме в п’ятницю, а кантрі-виконавець Кенні Чесні скасував свої концерти в сфері Las Vegas Sphere, заплановані на п’ятницю та суботу, пояснивши це доволі розпливчасто.

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