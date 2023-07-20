Весілля "ангелів": у яких сукнях моделі Victoria's Secret виходили заміж

Кожна з екс"ангелів" Victoria's Secret ділилася у своїх соцмережах знімками свого найважливішого дня.

Барбара Палвін

Нещодавно стало відомо, що вийшла заміж угорська модель Барбара Палвін. 29-річна красуня йшла під вінець із 30-річним актором Діланом Спроусом. Весілля зіграли у рідній країні моделі, спочатку була церемонія у церкві, а потім на острові. Святкували у будинку батьків Барбари. Для церемонії модель обрала сукню А-силуету, з шлейками та невеликим шлейфом та фатою від Vivienne Westwood. Також на нареченій були прикраси від Tiffany & Co та туфлі Jimmy Choo.

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Тейлор Гілл

27-річна Тейлор Гілл вийшла заміж у червні 2023 року. Її обранцем став британський підприємець Деніел Фраєр. 10 червня 2023 року Тейлор та її молодий чоловік одружилися у Вінтер Парку, штат Колорадо.

Тейлор йшла до вівтаря у сукні від Etro. Це перша весільна сукня, яку зшив бренд. Гілл співпрацює з Etro майже десять років, тому вибір упав саме на цей бренд. Сукня була з відкритими плечима та воланами, з довгим шлейфом та фатою. Образ вийшов дуже ніжним і романтичним і чудовим поєднувався з букетом нареченої.

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Жозефін Скрівер

28-річна данська модель вийшла заміж за соліста американського рокгурту The Cab Алекса Делеона у квітні 2022 року. Для Жозі весільну сукню пошив бренд Alberta Ferretti. Струмливе вбрання на тонких бретельках і з глибоким вирізом на декольте і довгим шлейфом, розшитим мереживом. Ніжний образ був доповнений довгою білою фатою.

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Жасмын Тукс

Модель вийшла заміж за Хуана Давіда Борреро – виконавчого директора Snapchat у вересні 2021 року. Весілля відбулося в Еквадорі. Під вінець наречена йшла в розкішній мереживній сукні з довгим шлейфом від Zuhair Murad. Жасмын назвала вбрання "класичним, позачасовим і дуже гарним". І, дійсно, пишна спідниця розшита мереживом і дуже довгий шлейф, модель мала вигляд наче принцеса.

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