Весілля на березі моря: Тоні Гаррі вдруге вийшла заміж за свого чоловіка і показала відео з урочистостей

Весілля на березі моря: Тоні Гаррі вдруге вийшла заміж за свого чоловіка і показала відео з урочистостей

Німецька модель Тоні Гаррн та британський актор Алекс Петтіфер вдруге зіграли весілля. Романтична церемонія відбулася на пляжі у Греції.

Модель пообіцяла, що поділиться великою кількістю фотографій у своєму Instagram, а поки що опублікувала лише коротке відео, на якому видно, що на нареченій біла шифонова сукня та фата, наречений одягнений у світлий костюм та сорочку.

"Вчорашній день здавався найпрекраснішим сном. Збираємо всі фотографії… стежте за оновленнями ♾️", — написала у підписі модель.

29-річна Гаррн та 32-річниця Алекс вперше одружилися у жовтні 2020 року. Тоді модель була не в білій сукні нареченої, а в золотистому вбранні на тонких бретельках у білизняному стилі.

Тоні Гаррн та Алекс Петтіфер на своєму весіллі 2020 року / Фото: Instagram Тоні Гаррн

Тепер подружжя обмінялося клятвами в монастирі Святого Іоанна на грецькому острові Парос в оточенні близьких. На церемонії була присутня і їхня 11-місячна донька. Більше фото дивіться тут.

Після церемонії Алекс та Тоні прямували на святкову вечерю на пляжі в оточенні друзів та родини, де чудово провели час. Весільна вечірка тривала всю ніч.

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