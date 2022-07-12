Весілля не буде: Ромео Бекхем та Міа Ріган розійшлися

Ромео Бекхем і Міа Ріган розірвали свої трирічні стосунки після того, як напруження роману на відстані позначилося на молодій парі.

19-річний футболіст Ромео видалив усі спільні фото з 19-річною Мією зі свого блогу в Instagram.

Останній пост лондонської моделі за участю її колишнього бойфренда був опублікований понад два місяці тому, коли 3 травня вони відсвяткували свою трирічну річницю. Тоді Міа писала, що дуже кохає Ромео.

І ось минуло лише два місяці, а пара більше не разом. Наближені джерела стверджують, що їхні робочі графіки надто напружені, пише Daily Mail.

Ромео проводить більшу частину свого часу у Сполучених Штатах, доки він зосереджений на футбольній кар'єрі. А Міа займається модельним бізнесом у Лондоні.

"По суті, стосунки на відстані в їх молодому віці взяли своє. Ромео і Мія — милі молоді люди, вони дуже люблять одне одного, а сім'я любить Мію. Вона продовжує співпрацювати з Вікторією Бекхем у своїй роботі, але, нажаль, Ромео і Міа більше не разом", — розповідає джерело.

Наразі Ромео грає як півзахисник у клубі "Інтер Маямі II" у Флориді, співвласником якого є його батько Девід Бекхем, тоді як Міа працює в Лондоні.

Ромео Бекхем та Міа Ріган / Фото: Getty Images

Хто знає, можливо парі вдасться пережити цей шторм і налагодити стосунки. Адже три роки разом – це перша криза у відносинах.

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