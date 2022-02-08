Весілля не за горами: стало відомо, де і коли Ріанна та її бойфренд планують одружитися

Весілля не за горами: стало відомо, де і коли Ріанна та її бойфренд планують одружитися

Одружитися пара хоче на батьківщині Ріанни, оскільки там мешкають її найближчі люди.

Наприкінці січня стало відомо, що співачка Ріанна вагітна первістком. Батьком дитини є бойфренд зірки – репер A$AP Rocky (Ракім Маєрс). Про поповнення майбутні батьки заявили досить оригінально, знявшись у фотосесії у Нью-Йорку. Ріанна була зазнімкована з оголеним животом і в рожевому вінтажному пальті від Chanel.

Тепер же, згідно з інформацією Daily Mail, Ріанна та Ракім збираються одружитися, але вже після народження дитини. Начебто весілля пара хоче зіграти на Барбадосі, а хрещеною матір'ю дитини має стати прем'єр-міністерка цієї острівної держави Міа Моттлі.

Ріанна / Getty Images

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