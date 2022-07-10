Весілля у стилі ретро: Олександра Даддаріо вийшла заміж та показала барвисті фото

Олександра Даддаріо, відома глядачам за серіалом "Чому жінки вбивають" та "Білий лотос" та її обранець Ендрю Форм зіграли весілля у Новому Орлеані, штат Луїзіана.

В інтерв'ю журналу Vogue Олександра розповіла, як відбулася їхня перша зустріч та знайомство. Виявляється, зустрілася пара зовсім випадково.

"Ендрю прямував до Європи в робочих справах, і йому довелося стикуватися через Нью-Йорк, оскільки під час пандемії польоти були обмежені. Я чекала, коли зможу заїхати до своєї нової квартири і зупинилася у знайомих. Ми зустрілися на прогулянці в Нью-Йорку. Пройшли мимо одне одного в центрі міста. Він повернувся і сказав "привіт" саме в той момент, коли я повернулася, щоб подивитися на нього. Я засміялася і сказала "привіт", а потім ми обидва розсміялися над тим, що ми були єдиними двома людьми на зазвичай неймовірно жвавій вулиці, і він спитав, чи може він запросити мене на вечерю", — розповідає акторка.

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Їхнє перше побачення відбулося за кілька тижнів, коли Ендрю прилетів назад до Нью-Йорка, у нього був номер у готелі "Грінвіч". Саме там біля каміна пара провела романтичну зустріч. А в липні 2021-го вони побралися, хоча вперше заговорили про весілля у квітні того ж року, після того, як випили забагато вина.

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Весілля у ретро-стилі відбулося у Новому Орлеані та Олександра пояснила, чому саме там:

"У моїх друзів Еллі та Джейка було найдивовижніше весілля в Новому Орлеані. Спочатку ми збиралися одружитися в Італії, тому що я хотіла пити італійське вино три дні поспіль, але коли я отримала роботу в Новому Орлеані, я подумала про Еллі та Джейка, і ми почали думати про Новий Орлеан. Це місто, повне музики та життя", — згадує акторка.

До вівтаря Олександра Дадаріо йшла в сукні від Даніель Франкель. "Я закохалася в ці сукні", - каже вона. "Я стежила за ними в Instagram. Вони надіслали мені повідомлення, і ми побалакали, і коли я пішла до них у студію, я просто відчувала себе красивою у всьому. Я обрала свою сукню, тому що мені здавалося, що вона належить Новому Орлеану і була правильним вибором для спеки Луїзіани.

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Ендрю вибрав костюм у тонку смужку Brunello Cucinelli. "Я постійно краду його сорочки на ґудзиках, щоб носити їх із джинсами, і вони завжди Brunello", — каже Олександра. "Зрештою, він вибрав красивий, не надто серйозний костюм, який ідеально пасував для весілля в Новому Орлеані в середині червня".

Весілля відбулося в Preservation Hall. "Ми намагалися досягти невимушеної естетики", — пояснює Олександра. "Нам подобався зовнішній вигляд Preservation Hall — він був таким старим, таким історичним, що виставляв напоказ свій вік і "недоліки". Ось що робить його таким красивим. Ми хотіли, щоб це було про музику, випивку і справжній Новий Орлеан". З цією метою вони зробили церемонію простою. "Ми промовили клятви, плакали, а діти Ендрю були охоронцями обручок", — каже Олександра. "Ми хотіли, щоб сама церемонія була короткою, щоб люди могли отримати дозу кохання, а потім повернутися до музики і надолужувати втрачене".

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Знімками із весілля Олександра ділилася у своєму Instagram.

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