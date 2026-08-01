Весняна виставка Інституту костюма в Меt 2027 року вшанує Джона Гальяно

Джон Гальяно / © Associated Press

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Метрополітен-музей оголосив, що весняна виставка Інституту костюма 2027 року буде присвячена дизайнеру Джону Гальяно, що стане першою великою музейною виставкою, присвяченою його чотиридесятилітній кар’єрі.

Як повідомляє Fashionista, він лише третій дизайнер з нині живих, чия персональна виставка відбудеться після Іва Сен-Лорана в 1983 році та Рея Кавакубо в 2017 році.

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Виставка під назвою «Джон Гальяно: Горизонти» буде відкрита з 9 травня 2027 року до 9 січня 2028 року в галереї Great Hall у галереях Condé M. Nast на П’ятій авеню Метрополітен-музею в Нью-Йорку. Спираючись на колекції Інституту костюма — найбільшої у світі колекції робіт Гальяно — виставка охопить його знакову випускну колекцію Central Saint Martins 1984 року, його однойменний бренд та роботу в Givenchy, Christian Dior та Maison Margiela, кульмінацією якої стане його знаменита колекція Artisanal весни 2024 року для останнього.

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Шо цікаво, поряд з творчими досягненнями Гальяно, виставка також розгляне його «антисемітську, расистську та антиазійську поведінку у 2010 та 2011 роках». Як відомо, це призвело до його звільнення з Christian Dior та однойменного бренду, а також до засудження паризьким судом за публічні образи на ґрунті раси, релігії, етнічної приналежності чи походження.

Виставка буде розділена на три розділи, організовані Ендрю Болтоном, куратором Інституту костюма: «Орієнтири», «Горизонти» та «Атлас трансформації». Протягом усієї експозиції вона пов’язуватиме його кар’єру з історичними подіями, розглядатиме його провини та лікування залежності від психоактивних речовин, показуватиме джерела його творчого натхнення та простежуватиме його творчий процес від уяви до матеріальної форми.

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