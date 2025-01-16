Вхід фанатам заборонено: біля будинку Керрі Бредшоу із "Сексу і міста" встановлять сталеві ворота

Після виходу 1998 року в ефір "Сексу і міста", у Нью-Йорку з'явилася нова пам'ятка — будинок на Мангеттені, де за сюжетом мешкала героїня серіалу. Шанувальники серіалу постійно стовпиться біля сходів, фотографуються, а місцеві екскурсоводи водять туристів спеціально подивитися цю будівлю.

Дім Керрі Бредшоу із "Сексу у великому місті" / Фото: Getty Images

Через 27 років власниця цього маєтка – Барбара Лорбер – втомилася від уваги. Вона звернулася з проханням до влади, пише The New York Post.

Жінка володіє маєтком на Мангеттені від 1978 року. Вона "десятиліттями сподівалася", що люди перестануть приходити до будинку, але навіть ланцюг із табличкою "Вхід заборонено" не зупиняли фанатів серіалу.

За словами Лорбер, вона погодилася на знімання серіалу в маєтку лише тому, що їй було шкода фахівця з підбору локацій, який міг втратити роботу через її відмову.

"Мій будинок тепер став світовим туристичним напрямком. Шоу йде нескінченну кількість разів 34 мовами, збільшуючи і без того величезну базу шанувальників мого будинку з усіх куточків США та світу", — наголосила власниця.

Жінка просить встановити біля будинку подвійні ворота зі сталі та чавуну заввишки близько одного метра. Лорбер вважає, що тільки так можна досягти спокійного життя для орендарів квартир у цьому будинку.

Дім Керрі Бредшоу із "Сексу у великому місті" / Фото: Getty Images

Комісія зі збереження пам'яток Нью-Йорка схвалила прохання жінки щодо встановлення воріт біля маєтка.

Нагадаємо, що будинок на Перрі-стріт у Грінвіч-Віллідж використовувався для знімань серіалу не повністю. Знімання відбувалися лише на ґанку під час роботи у екстер'єрних сценах, решта знімань у квартирі Керрі Бредшоу відбувалася у павільйонах.

Сара Джессіка Паркер на зніманнях серіалу "І просто так..."

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