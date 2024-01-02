Ви цього точно не знали: факт про серіал "Друзі", який вас здивує

Може здатися, що про серіал "Друзі", який вийшов на екрани ще 1994 року, віддані шанувальники вже знають усе, але є ще один секрет, який, можливо, вас здивує.

У своєму недавньому посты блогер Скотт Вествуд звернув увагу на види з вікон у 14-й серії останнього 10-го сезону серіалу. Як виявилося, вони збігаються з видами з вікон з іншого культового проєкту — фільму "Сам удома".

Гараж у вікні будинку, який хочуть купити Чендлер та Моніка, аналогічний гаражу через дорогу від будинку Маккалістерів. Крім того, з обох будинків можна побачити окремий будинок з вінком на вхідних дверях.

Однак, таємниця розкрилася дуже швидко. Як виявилося, Чендлер і Моніка не купували в серіалі будинок Маккалістерів, про що розповів у коментарях до відео один із співробітників, який працював над серіалом.

"Я був артдиректором у серіалі "Друзі", і будинок був декорацією. Актори увійшли до парадних дверей, і ми побачили вулицю. Ми використали тло компанії Pacific Studios, яке було створене для "Сам удома", бо вона мала найкращий вигляд через двері і вікна. Чудовий зір, друже мій!", — написав Дарен Джейнс.

Коментар Дарена Джейнса

Але також нагадаємо, що справжній будинок Маккалістера розташований в Іллінойсі, а Чендлер та Моніка приїхали у тій серії вибирати будинок у передмістя Нью-Йорка.

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