Ви цього точно не знали: три секрети про вбрання героїні з романтичного фільму "Шопоголік"

Цей фільм не став класикою кіно чи картиною, яку багато хто переглядає, проте він запам'ятався оригінальним вбранням акторів.

Гардероб головної героїні цього фільму 2009 року був дуже яскравим та еклектичним. Таким чином художниця з костюмів Патриція Філд показала, що у дівчини нездорове ставлення до одягу і вона готова спускати на нього усі свої гроші, навіть опиняючись у боргах.

Однак підходила до вибору цих вбрань Філд дуже відповідально і насправді є кілька секретів щодо трьох головних образів героїні Реббекки Блумвуд, якими вона поділилася.

Сукня подружки нареченої. За словами Філд, вона хотіла, щоб вбрання було дуже яскравим і веселим, а також, щоб усі вбрання подружок нареченої у фільмі були різними і дівчата в них нагадували райських пташок.

Фільм "Шопоголік" / Фото: Getty Images

Фіолетовий одяг для інтерв'ю. Патриція хотіла, щоб вбрання було яскравим, але бренд не мав відповідного відтінку, тому вона попросила дозволу відтворити дизайн сукні у своєму ательє і їй дозволили. Так і з'явилася фіолетова сукня Реббеки у фільмі.

Фільм "Шопоголік" / фото: скриншот з відео

Картате пальто. Ця річ мала зіграти у фільмі важливу роль — героїня обміняла її на сукню у безхатьки на вулиці — тому Патриція вирішила вибрати дуже яскраве пальто, яке глядач точно запам'ятав би.

Фільм "Шопоголік" / Фото: Getty Images

Також зазначимо, що попри досить скромний бюджет у 44 мільйони доларів та банальний сюжет, який досить сильно критикували, картина не провалилася у прокаті та принесла своїм творцям 108,3 мільйона доларів. Цього року "Шопоголіку" виповнилося вже 16 років і з цього приводу ми згадували яскраві та трохи божевільні образи головної героїні.

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