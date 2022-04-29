"Ви круті!": Андре Тан звернувся до українців та захопився їх мужністю

Дизайнер вирішив психологічно підтримати українців.

З початку повномасштабного вторгнення РФ дизайнер Андре Тан повністю зосередив все своє виробництво за допомогою української армії. Виробництво дизайнера відшиває для ЗСУ білизну, верхній одяг, розвантаження, балаклави та інші необхідні речі.

На своїй сторінці в Instagram Андре Тан вирішив підтримати українців ще й словом.

"Ви круті!



Якщо ви читаєте цей пост, то ви круті. Подумайте самі: ви пережили 2 місяці безкрайнього пекла, при цьому працюючи, допомагаючи рідним і близьким, волонтеря або стоячи в теробороні. В наш час не потрібно йти в кіно, щоб побачити супергероїв. Досить подивитися у дзеркало.

Не варто цілими днями сидіти та прораховувати, що буде, будувати якісь складні моделі та вічно розмірковувати про майбутнє. Яким буде курс долара, що буде з економікою та цінами. Тепер це від вас не залежить. Не варто вганяти себе в негатив, просто тому, що ви прочитали чиюсь думку в інтернеті.

За вами робити все можливе для себе, для близьких, для України. Самовіддано робити те, що потрібно особисто від вас. І будь що буде.

Найголовніше, пам'ятайте: якщо ви перебуваєте у повній темряві і бачите світло далеко, не потрібно вагатися. Потрібно просто йти на світло та сподіватися на краще”, — написав Тан.

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