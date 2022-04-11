"Ви не шкодуєте ні сил, ні часу на допомогу": Наталя Могилевська подякувала волонтерам

Співачка приєдналася до флешмобу.

Наталя Могилевська долучилася до флешмобу #дякуюволонтерам, який запустив канал "1+1" до Міжнародного дня подяки волонтерам 20 квітня.

Співачка записала відео, в якому подякувала волонтерам за їхню роботу. Вона також закликала всіх приєднуватися до флешмобу.

"Низкій уклін всім волонтерам! Ви не шкодуєте ні сил, ні часу на допомогу! Ви - добро! Слава Україні! Разом до перемоги!" – написала Могилевська.

Нагадаємо, флешмоб підтримали Алла Мазур, Юлія Саніна, Юрій Горбунов, Валентина Хамайко, Олександр Педан та інші.

До слова, щоб долучитися до флешмобу, потрібно:

Зробити допис або сторіз у соціальних мережах із подякою волонтерам

Обов'язково додати хештег #дякуюволонтерам

Відмітити @1plus1_ua у публікації чи сторіз.

А до Міжнародного дня подяки волонтерам "1+1" опублікує відеоролик, у якому покажуть усіх учасників флешмобу та самих волонтерів, які щодня допомагають Україні наблизити перемогу.

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