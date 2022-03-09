"Ви неймовірні та весь світ за вами": Дженніфер Еністон звернулася до українців

"Ви неймовірні та весь світ за вами": Дженніфер Еністон звернулася до українців

Немає сьогодні у світі країни, де б не говорили про Україну та її героїчний народ.

Американці та американські зірки дуже активно підтримують українців і морально, і фінансово. Акторка Дженніфер Еністон звернулася до своїх підписників (хоча робить це в Instagram дуже рідко) із проханням допомогти Україні.

"Думаючи про жінок і дівчат в Україні та в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і людей — як солдати, як матері, як організатори, як піклувальники біженців, як протестувальники, як журналісти... Цим жінкам, які ризикують своїм життям в Україні та в сусідніх країнах: ви неймовірні і весь світ за вами. Я знаю, що важко зрозуміти, як найкраще підтримати, тому я підв'язую деякі ресурси та способи приєднатися до підтримки цих жінок через пожертвування тут (і в моїх історіях!!) #Міжнародний жіночий день", — написала вчора пост Еністон.

Акторка відмітила фонди, через які можна надсилати допомогу Україні.

⁃ Повернися живим (@savelife.in.ua) — київська організація, яка дозволяє робити пожертвування для прямої підтримки українських солдатів предметами першої необхідності, їжею, припасами: (www.comebackalive.in.ua/donate)

⁃ @wckitchen цілодобово доставляє їжу через кордони для сімей (в основному жінок та дітей) в Україні, а також постачає їжу до таборів біженців у сусідніх країнах, таких як Польща та Румунія: (www.wck.org)

⁃ @careorg приділяє особливу увагу підтримці жінок та сімей за допомогою продовольства, води та гігієнічних наборів в екстрених випадках: (www.care.org)

⁃ @redcrossukraine підтримує продуктами харчування, житлом та медичною допомогою сім'ї, що залишилися в Україні: (www.redcross.org.ua/donate)

Дженіфер Еністон / Associated Press

Нагадаємо, Вікторія Бекхем у своїх сторіз також розповідала про організації, які надають життєво важливу допомогу та підтримку постраждалим в Україні, а її чоловік Девід залучив до допомоги українцям свій благодійний фонд.

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