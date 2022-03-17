"Ви просили, і він повернувся!": серіал "Слуга народу" із Зеленським у головній ролі знову доступний на Netflix у США

"Ви просили, і він повернувся!": серіал "Слуга народу" із Зеленським у головній ролі знову доступний на Netflix у США

Американський стрімінговий сервіс Netflix розпочав транслювати серіал "Слуга народу", головним героєм якого є президент Зеленський. У серіалі він знімався задовго до того, як очолити Україну.

"Ви просили, і він повернувся! "Слуга народу" знову доступний на Netflix у США. У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який несподівано стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним".

You asked and it's back!



Сервант людей є одним з яких можна отримати на Netflix в США. 2015 Satirical Comedy series stars Volodymyr Zelenskyy грають літературу, яка невідповідно стає президентом після відеозапису про його корпорації про корумпування suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF — Netflix (@netflix) March 16, 2022

Права на трансляцію компанія придбала ще 2016 року. Прем'єра першого сезону відбулася на українському телеканалі "1+1" 16 листопада 2015 року. Було знято три сезони. Серіал став лауреатом кінопремії WorldFest Remi Award (категорія Серіали), World Media Festival (категорія Розважальні телевізійні серіали). 2018 року "Слуга народу" був нагороджений на міжнародних фестивалях у США, Німеччині та Південній Кореї, зокрема став лауреатом міжнародної кінопремії WorldFest Remi Award та номінантом на Seoul International Drama Awards. Був номінований на Національну телевізійну премію "Телетріумф 2018".

Серіал "Слуга народу" / uk.wikipedia

З початком російського вторгнення в Україну 24 лютого у світі різко зріс попит на права показу серіалу "Слуга народу". До правовласника компанії "Квартал 95" звернулося кілька онлайн-платформ і телеканалів з різних країн світу.

Читайте також: