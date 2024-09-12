Виблискувала білизною: Олівія Вайлд у мереживній сукні прийшла на фешншоу

40-річна акторка й режисерка має струнку фігуру, тож без проблем може одягнути "голе" вбрання на івент.
Олівія Вайлд відвідала показ колекції бренду Michael Kors, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.
Для такої події акторка обрала пікантний лук. На ній була чорна мереживна сукня міді на тонких бретельках. Під вбранням на Олівії були лише чорні труси з високим посадженням, якими вона виблискувала перед присутніми.
Аутфіт Вайлд доповнила чорними лакованими слінгбеками із крокодилячої шкіри і на шпильках, а також чорним лакованим крокодилячим клатчем.
У неї було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі, червоний манікюр, браслет і золоті каблучки на руках.
Нагадаємо, Олівія Вайлд, щоб мати гарний і стрункий вигляд, регулярно займається спортом. Папараці її заскочили після тренування. Вона була одягнена у чорний кроптоп на тонких бретельках, високі чорні лосини і взута була у чорні кросівки.
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