Виблискувала, як діамант: модель Шаніна Шейк постала на червоній доріжці у "голій" сукні

Виблискувала, як діамант: модель Шаніна Шейк постала на червоній доріжці у "голій" сукні

Знаменитість обрала розкішний лук для одного з найважливіших модних заходів року.

30-річна австралійська топмодель Шаніна Шейк стала гостею заходу у Лондоні – церемонії Fashion Awards. На червоній доріжці дівчина з'явилася в розкішній сукні, прикрашеній камінням та перлами від дизайнера Yousef Al Jasmi.

Сукня насправді була бежевою, а каміння було нашито поверх неї, створюючи ілюзію "голої" сукні. Також її прикрашали вирізи у формі ромбів з боків.

Шаніна Шейк / Associated Press

Свій образ модель доповнила босоніжками, нюдовим манікюром та укладанням-пучком. У вухах Шаніни красувалися лаконічні сережки у формі зігнутих ліній.

Шаніна Шейк / Associated Press

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