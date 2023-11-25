Вибрала бежевий відтінок: елегантна французька зірка Ізабель Юппер позувала на червоній доріжці

Кінофестиваль уже понад 20 років збирає в одному місці кінематографістів, продюсерів, режисерів та акторів з усього світу.

70-річна французька акторка Ізабель Юппер відвідала щорічний Марракеський міжнародний кінофестиваль у Марокко, який стартував 24 листопада та завершиться 2 грудня. Для цього заходу жінка вибрала однотонну сукню довжини максі.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Сукня була бежевого кольору і, попри свою простоту, дивувала, в першу чергу дизайном, оскільки у неї був один довгий рукав, а другий - широкий, як балахон. Також у вбрання була висока горловина та невеликий шлейф.

Доповнила Юппер сукню золотими браслетами, сережками та макіяжем у теплій гамі.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Ізабель Юппер дуже любить незвичайні сукні, наприклад, на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю вона позувала в сріблястому вбранні з торочкою з леліток від бренду Balenciaga з колекції 2024.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

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