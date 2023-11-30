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Вибрала "голу" сукню зі стразами: ефектна зірка 2000-х Джессіка Сімпсон сяяла на червоній доріжці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Вибрала "голу" сукню зі стразами: ефектна зірка 2000-х Джессіка Сімпсон сяяла на червоній доріжці

Джессіка Сімпсон / Фото: Associated Press

Співачка вирішила одягнути трендове серед знаменитостей вбрання із прозорої тканини.

43-річна Джесіка Сімпсон, зірка 2000-х, уперше за тривалий час вийшла на червону доріжку. Співачка відвідала церемонію вручення нагород Footwear News Achievement Awards, яка відбулася у Нью-Йорку.

Джессіка Сімпсон / © Associated Press
Джессіка Сімпсон / Фото: Associated Press

Для світського заходу Джесіка обрала ефектну довгу голу сукню. Вбрання було тілесного кольору та повністю прозорим. Тому під низ вона одягла спідню білизну теж бежевого відтінку.

По всій довжині сукню прикрашали стрази, лелітки та кристали. Також вбрання мало високу горловину та американську пройму.

Джессіка Сімпсон / © Associated Press
Джессіка Сімпсон / Фото: Associated Press

Позуючи на червоній доріжці, співачка також вирішила продемонструвати і гламурні босоніжки на високих платформах, піднявши поділ сукні.

Джессіка Сімпсон / © Associated Press
Джессіка Сімпсон / Фото: Associated Press

Доповнила вечірній образ красуня легкою напівпрозорою накидкою з пір'ям, яскравим макіяжем, довгим сріблястим манікюром та зачіскою з розпущеним волоссям.

Джессіка Сімпсон / © Getty Images
Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Цей вихід зірки в світ стався після того, як днем раніше її помітили на вулиці в Нью-Йорку в довгій теплій шубі, голим животом та сумкою Chanel.

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Дата публікації
Перегляди
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