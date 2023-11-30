Вибрала "голу" сукню зі стразами: ефектна зірка 2000-х Джессіка Сімпсон сяяла на червоній доріжці

43-річна Джесіка Сімпсон, зірка 2000-х, уперше за тривалий час вийшла на червону доріжку. Співачка відвідала церемонію вручення нагород Footwear News Achievement Awards, яка відбулася у Нью-Йорку.

Джессіка Сімпсон / Фото: Associated Press

Для світського заходу Джесіка обрала ефектну довгу голу сукню. Вбрання було тілесного кольору та повністю прозорим. Тому під низ вона одягла спідню білизну теж бежевого відтінку.

По всій довжині сукню прикрашали стрази, лелітки та кристали. Також вбрання мало високу горловину та американську пройму.

Джессіка Сімпсон / Фото: Associated Press

Позуючи на червоній доріжці, співачка також вирішила продемонструвати і гламурні босоніжки на високих платформах, піднявши поділ сукні.

Джессіка Сімпсон / Фото: Associated Press

Доповнила вечірній образ красуня легкою напівпрозорою накидкою з пір'ям, яскравим макіяжем, довгим сріблястим манікюром та зачіскою з розпущеним волоссям.

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Цей вихід зірки в світ стався після того, як днем раніше її помітили на вулиці в Нью-Йорку в довгій теплій шубі, голим животом та сумкою Chanel.

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