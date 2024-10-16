Вибрала лаконічну сукню: Кейт Гадсон прийшла на вечірку з голими плечима

Кейт Гадсон відвідала вечірку на честь 40-річчя Fashion Group International Night of Stars, яка відбулася у готелі Plaza Hotel у Нью-Йорку. Акторка окрім того, що була гостею заходу, також вийшла на сцену з промовою та вручила нагороду.

Перед фотографами зірка позувала в лаконічній довгій чорній сукні. У цього вбрання були довгі рукави та повністю відкриті плечі, а ось спідниця була трохи розкльошена на подолі.

Образ Кейт доповнила лише легким укладанням, макіяжем та босоніжками на підборах.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Ця лек Кейт був таким же лаконічним, як і обрана нею сукня для церемонії American Music Awards. Тоді вона обрала "пухнасту" сукню від бренду Fendi срібного відтінку з колекції осінь-зима 2023-2024.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

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