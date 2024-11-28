Вибрала не свій розмір: співачка Талія Сторм одягла невдалу сукню на червону доріжку

Сукні такого стилю вона одягає вже не вперше, однак вперше не вгадала з розміром.

26-річна британська співачка Талія Сторм відвідала європейську прем'єру фільму "Роббі Вільямс: Better Man" — це напівбіографічний фільм 2024 року про попспівака Роббі Вільямса. Захід відбувся у Лондоні, а Талія на ньому позувала у довгій чорній сукні.

Вбрання дівчини мало оригінальний та ефектний вигляд. Це була сукня з декольте та вирізом на талії, також у неї були тонкі бретельки та чашки, набагато менші за груди.

Вечірнє вбрання Талія доповнила білою пухнастою шубою та туфлями на величезній платформі. Шию співачки прикрашало лаконічне кольє з діамантами.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Зачіску вона мала об'ємну, а на обличчі Талія зробила свій улюблений насичений макіяж.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

На подібних заходах Талія Сторм часта гостя, адже раніше вона продемонструвала ефектний лук на гламурному світському заході в Лондоні — галавечорі "Елтон Джон: Ніколи не надто пізно", що відбувся у межах 68-го Лондонського кінофестивалю. Тоді на ній було крихітне бюстьє рожевого кольору та схожа шуба.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

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