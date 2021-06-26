Вибрала невдале вбрання: співачка Бібі Рекса повторила образ Кім Кардашян

Смугаста сукня від знаменитого кутюр'є трохи підкреслила недоліки фігури знаменитості.

Співачка Бібі Рекса відвідала в п'ятницю вечірку своєї колеги Doja Cat's присвячену виходу її нового альбому Planet Her. Захід відбувався в Лос-Анджелесі та для нього Бібі вибрала обтислу смугасту сукню від Жана-Поля Готьє.

Вбрання було напівпрозорим і досить довгим, але з огляду на невисокий зріст дівчини, воно лише підкреслило всі вади її фігури.

Бібі Рекса / Getty Images

Поєднала Бібі його з прозорими мюлями, сірим клатчем і діамантовими прикрасами. Під вбрання вона зробила і смугастий манікюр. Волосся співачки були укладене в недбалі локони, а ось її макіяж виконаний в коричнево-сірій гамі і з виразними вилицями.

Бібі Рекса / Getty Images

До речі, в такій же сукні з'являлася 2018 року Кім Кардашян. Тоді зірка реаліті одягла його на церемонію People's Choice Awards.

Кім Кардашян / Getty Images

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