Вибрала ніжний образ та зібрала волосся: супермодель Міранда Керр на жіночому саміті Forbes Australia

Це вбрання мало на 39-річній знаменитості просто приголомшливий вигляд.

Австралійська модель і колишній ангел Victoria's Secret Міранда Керр відвідала захід у Сіднеї — жіночий саміт Forbes Australia, де виступила з доповіддю "Сила успіху". Міранда окрім модельної кар'єри також є засновницею та генеральною директоркою косметичного бренду KORA Organics, про який і розповіла під час свого виступу.

Для заходу Керр обрала ніжну сукню на тонких бретельках, що складалася з двох шарів тканини — щільної білої та мереживної, на яку було нанесено квітковий малюнок.

Вбрання мало ідеальний вигляд на стрункій фігурі знаменитості, а доповнила вона образ золотистими слінгбеками, нюдовим манікюром та кількома золотими прикрасами, серед яких були сережки від Tiffany & Co. Волосся вона зібрала у високу зачіску.

Міранда Керр / Фото: Getty Images

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