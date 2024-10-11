Вибрала особливу сукню: акторка Брук Шилдс одягла сімейну реліквію на балет у Нью-Йорку

Скільки років цьому унікальному вбранню, акторка не повідомила.

9 жовтня відбувся осінній галаконцерт Нью-Йоркського балету. Гостею заходу стала акторка і модель Брук Шилдс, відома багатьом за першою екранізацією роману "Блакитна лагуна". 59-річна жінка одягла на цей захід особливу сукню, оскільки раніше вона належала її матері – Тері Шилдс, яка померла 2012 року.

Це була сукня з розкльошеними довгими рукавами. Спідниця у сукні однотонна, виконана в ніжно-кремовому відтінку. Верхня частина сукні та рукави були розшиті бісером, перлинами і камінням.

Сукню матері Брук поєднала з гламурними сріблястими балетками та клатчем-коробкою. Також акторка доповнила образ сережками з перлами, зробила ніжний вечірній макіяж і лаконічну зачіску. На її руці також красувався тенісний браслет та культовий золотий браслет Love від Cartier.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Про те, що на ній сукня матері, Брук розповіла в короткому інтерв'ю Міккі Бланком, а та опублікувала відео в Instagram.

"Сукня моєї матері, яку вона одягала, коли зустрічалася з королевою", – поділилася Брук.

Ця поява акторки на заході сталася наступного дня після того, як вона вивела на червону доріжку свою доньку-красуню – 21-річну Ровен Френсіс Генчі.

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