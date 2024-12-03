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Вибрала повністю прозору сукню: дочка Джуда Лоу скопіювала вбрання Анджеліни Джолі

Вибрала повністю прозору сукню: дочка Джуда Лоу скопіювала вбрання Анджеліни Джолі

Айріс Лоу / Фото: Getty Images

Дівчина вирішила скопіювати вбрання голлівудської зірки, яке наприкінці літа активно обговорювали у пресі.

24-річна британська модель Айріс Лоу — дочка акторів Джуда Лоу та Седі Фрост — повеселилася на вечірці в Лондоні. Дівчина завітала на захід Perfect X Dolce & Gabbana Beauty Christmas party.

На Айріс була довга і повністю прозора сукня від бренду Saint Laurent з драпуванням, складками та оригінально зібраною у візерунок тканиною на животі. Також сукня мала невеликий шлейф, а носила дівчина її в поєднанні з босоніжками на підборах і золотими прикрасами.

Своє коротке світле волосся Айріс уклала в лаконічну зачіску.

Айріс Лоу / © Getty Images
Айріс Лоу / Фото: Getty Images

Цей образ британської моделі став модним повтором, адже таку саму сукню, тільки не прозору, одягла на Венеційському кінофестивалі акторка Анджеліна Джолі цього року.

Анджеліна Джолі / © Getty Images
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

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