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Вибрала принт "собачий зуб": елегантна Памела Андерсон потрапила під приціл папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
464
Час на прочитання
1 хв
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Вибрала принт "собачий зуб": елегантна Памела Андерсон потрапила під приціл папараці

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Бачити таке закрите і елегантне вбрання було дуже незвично на акторці.

Секс-символ 90-х, зірка журналу Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" знову стала  мішенню для фотографів, які чекали її біля готелю в Нью-Йорку. Днями відбулася прем'єра відвертого документального фільму 55-річної акторки, де вона розповіла про своє життя, кар'єру та злощасне секс-відео, яке вкрали з її будинку.

Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Памела мала приголомшливий вигляд, була дуже елегантно і жіночно одягнена, а також зробила високу зачіску. Акторка, яку зазвичай ми звикли бачити в сексуальних та відвертих образах, цього разу обрала повністю закритий костюм-трійку у принт "собачий зуб" з жакетом, блузою з бантом та спідницею, поділ якої прикрашала торочка.

Образ Андерсон доповнила чорними шкіряними рукавичками та замшевими чоботями.

Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Днем раніше вона відвідала спеціальний показ свого документального фільму "Памела, історія кохання" у гарній молочній сукні.

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Дата публікації
Перегляди
464
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