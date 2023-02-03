Вибрала принт "собачий зуб": елегантна Памела Андерсон потрапила під приціл папараці

Бачити таке закрите і елегантне вбрання було дуже незвично на акторці.
Секс-символ 90-х, зірка журналу Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" знову стала мішенню для фотографів, які чекали її біля готелю в Нью-Йорку. Днями відбулася прем'єра відвертого документального фільму 55-річної акторки, де вона розповіла про своє життя, кар'єру та злощасне секс-відео, яке вкрали з її будинку.
Памела мала приголомшливий вигляд, була дуже елегантно і жіночно одягнена, а також зробила високу зачіску. Акторка, яку зазвичай ми звикли бачити в сексуальних та відвертих образах, цього разу обрала повністю закритий костюм-трійку у принт "собачий зуб" з жакетом, блузою з бантом та спідницею, поділ якої прикрашала торочка.
Образ Андерсон доповнила чорними шкіряними рукавичками та замшевими чоботями.
Днем раніше вона відвідала спеціальний показ свого документального фільму "Памела, історія кохання" у гарній молочній сукні.
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