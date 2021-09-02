Вибрала стильний костюм замість сукні: Джорджина Родрігес на відкритті Венеційського кінофестивалю

Її образ ефектно виділявся на тлі інших гостей.

1 вересня стало не лише першим днем осені, а й стартом 78-го Венеційського кінофестивалю. Однією з тих, хто прилетів у ці дні до Італії, щоб з'явиться на червоній доріжці, стала кохана футболіста Кріштіану Роналду 27-річна Джорджина Родрігес.

Традиційно перед камерами зірки з'являються в дизайнерських сукнях, але Джорджина віддала перевагу штанному костюму темно-синього кольору від італійського бренду Ermanno Scervino, який доповнила діамантовими прикрасами, червоним манікюром і босоніжками на високих підборах.

Джорджина Родрігес / Associated Press

У Венеції Джорджина відвідала прем'єру іспанського драматичного фільму "Паралельні матері", в якому головну роль зіграла Пенелопа Крус. У картині буде розказана історія про двох жінок: Джаніс і Терези, які стали матерями в один день. Їхні життя будуть перебігати паралельно, поки вони виховують дітей і змінюються під впливом часу та обставин.

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Зірки на 78-му Венеційському кінофестивалі (11 фото)

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