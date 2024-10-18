Вибрала вбрання хижачки: Поппі Делевінь відвідала вечірку на честь модного бренду

Британська модель та світська левиця Поппі Делевінь з'явилася на гламурній вечірці у Лондоні.

Захід проводився з нагоди запуску DeBute, нового модного бренду від її подруг Лоли Б'ют та Джазі Де Ліссер, натхненого сестринством та жіночністю.

На вечірку Поппі прийшла в ефектній сукні в хижий леопардовий принт. Вона була обтислою та двоколірною, оскільки поєднувала винний та чорний відтінки. Також у вбрання були імітація бюстгальтера з тонкими бретельками та високий розріз збоку на спідниці.

Сукню Делевінь носила у поєднанні з чорними чоботями на тонких шпильках та високою зачіскою-пучком.

Поппі Делевінь / Фото: Getty Images

А поки Поппі відпочивала на цьому заході, її молодша сестра – відома модель Кара Делевінь – відвідала відкриття бутика бренду Burberry у Нью-Йорку. Дівчина з'явилася на цій світській події у шубі та шкіряній спідниці з розрізом.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

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