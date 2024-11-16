Вибрала вбрання від Versace: красиву Тейлор Свіфт помітили папараці з новою зачіскою

Суперзірка і мільярдерка Тейлор Свіфт потрапила під приціл папараці в Канзас-Сіті, коли на прямувала гру свого бойфренда Тревіса Келсі — він гравець в американський футбол.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Співачка завжди намагається вибирати ефектне та цікаве вбрання для подібних виходів у світ. Наприклад, цього разу вона віддала перевагу костюму від Versace у дрібну клітку, який до того ж був винного відтінку.

Образ Тейлор доповнила сумкою Versace із короткими ручками, чоботами на підборах та сатиновим корсетом від бренду Victoria's.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Волосся цього разу артистка уклала у високу зачіску – раніше вона з такою не з'являлася. Також на обличчі Тейлор зробила яскравий макіяж зі стрілками та матовою помадою, і одягла безліч прикрас, серед яких можна помытити вироби від таких відомих брендів як Louis Vuitton, David Yurman та Retrovai.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Співачка любить цікаві брендові речі та часто експериментує. Нещодавно її помітили в Нью-Йорку в корсетній сукні з декольте від бренду Vivienne Westwood, яке мало не лише драпування, а й оригінальний принт.

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