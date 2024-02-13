Вибрала вбрання з архівів: Ребекка Фергюсон прийшла у дивному мереживному ансамблі на прем'єру фільму

Зірка віддала перевагу вінтажному вбранню.
40-річна шведська акторка Ребекка Фергюсон, яка зіграла в римейку "Дюни" роль Леді Джесіки, вийшла на червону доріжку в Парижі. У Франції 12 лютого відбулася презентація другої частини фільму.
Ребекка, як прихильниця нестандартного вбрання, обрала цього разу лук від Модного дому Givenchy.
Вбрання є вінтажним, оскільки було представлено в колекції 2010 року. Акторка одягла мереживну сукню з великою кількістю вишивки, а також високим розрізом на спідниці, яку доповнила жакетом, на якому теж було багато вишивки камінням та бісером.
Волосся їй уклали в недбалу зачіску, на обличчі зробили макіяж із сірими тінями, проте більшу увагу в луку все ж таки привертало взуття, оскільки на ній були двокольорові ботильйони на високій фігурній платформі та шнурках.
Також прем'єру в Парижі відвідала акторка Зендея, яка у фільмі виконує роль Чані, коханої головного героя. Дівчина обрала вбрання від Модного дому Louis Vuitton.
В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.
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