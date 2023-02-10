Вибрала вбрання з лелітками: модель Емілі Ратаковскі сходила на вечірку бренду Viktor and Rolf

Вона прийшла на цей захід, оскільки тепер є обличчям їхньої продукції.

Відому модель Емілі Ратаковскі сфотографували, коли вона залишала вечірку організовану нідерландським брендом Viktor and Rolf на честь аромату Flowerbomb ("Квіткова бомба"). Захід минув у ресторані в Нью-Йорку.

Емілі стала нещодавно обличчям цих парфумів та знялася в рекламній кампанії.

На вечірці, на якій вона по суті була однією з головних зірок, з'явилася у чорному костюмі, що складався з укороченої сорочки та штанів. Речі були декоровані лелітками, а образ модель доповнила чорними оксамитовими туфлями, об'ємними кучерями та макіяжем, акцент у якому було зроблено на очах.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Аромат Flowerbomb - головний парфумерний бестселер бренду Viktor&Rolf. Аромат був представлений 2005 року та став сенсацією. Власником парфумерного бренду є компанія L'Oreal.

"Нам давно подобається Емілі Ратаковські і ми щасливі вітати її в родині Viktor&Rolf. Як видно з її робіт, Емілі - багатогранний талант. І ця багатогранність робить її ідеальним втіленням аромату Flowerbomb", - сказали дизайнери та засновники бренду Рольф Снурен та Віктор Горстінг.

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