Вибрала вінтаж: Анджеліна Джолі одягла особливе вбрання та прикрасу на захід у Нью-Йорку

Акторка велика шанувальниця вінтажу, тому знову обрала вбрання з історією.

У понеділок, 2 грудня, 49-річна лауреатка премії "Оскар" — акторка Анджеліна Джолі — відвідала захід у Нью-Йорку, в кінотеатрі Cipriani Wall Street. Вона була серед тих, кому було вручено щорічну премію The Gothams Film Awards.

Під час вибору вбрання для заходу акторка знову звернулася до магазину вінтажних речей Mon Vintage і там підібрала для себе вбрання від Pierre Balmain з газару та оксамиту, створеного брендом близько 1969 року. Це була вільна сукня без рукавів і що складалася з двох частин.

Носила вбрання Анджеліна у поєднанні з босоніжками від Aquazzura на платформі та особливою прикрасою – золотим браслетом на руці від Line Vautrin 1950-х років, який зроблений із бронзи.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Волосся вона розпустила, зробила лаконічний макіяж. Завітала вона на захід з Пабло Ларраїном — режисером фільму "Марія", в якому Джолі зіграла головну роль.

Анджеліна Джолі та Пабло Ларраїн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше в Mon Vintage акторка знайшла унікальну сукню — справжній музейний експонат — біле вбрання від Madame Grès із безліччю плісувань.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

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