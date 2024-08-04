Вибрала яскраву спідницю: акторка Сара Полсон відвідала презентацію серіалу

Сара Полсон любить оригінальне та незвичайне вбрання, яке привертає увагу, але іноді все ж таки вибирає і більш лаконічні луки. Таким став і її недавній образ для заходу, присвяченого шпигунському серіалу Mr. & Mrs. Smith ("Містер і місіс Сміт").

Жінка з'явилася в готелі Pendry West Hollywood, у Лос-Анджелесі, у сірій сорочці з підгорнутими рукавами, яку носила у поєднанні з яскравою спідницею коралового кольору. Спідниця привертала увагу тим, що мала необроблений поділ і гумку.

Також Сара доповнила образ коричневими слінгбеками та квадратною сумкою. На шиї артистка мала кулон від Tiffany & Co. Elsa Peretti Bean, вартість якого складає 1725 доларів.

Сара Полсон / Фото: Getty Images

Раніше цю прикрасу також одягала на світський захід лауреатка "Оскара" Емма Стоун. Прикрасу вона поєднала з вбранням від Louis Vuitton та босоніжками з Х-подібними ремінцями.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

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