Вибрали контрастні луки: Наомі Воттс відвідала показ Balenciaga із сином

Наомі Воттс відвідала показ Модного дому Balenciaga, який презентував у межах Тижня високої моди свою колекцію от кутюр. Шоу відбулося в Парижі, а акторка відвідала його із сином Самюелем Каєм Шрайбером, який віддає перевагу своєму другому імені.

Мама та її дитина обрали вбрання чорно-білого кольору. На Наомі був розкішний костюм, який включав спідницю-олівець та жакет із декольте. Носила це вбрання вона з чорними туфлями на підборах та колготками. У руці акторка тримала сумку, а на очі одягла сонцезахисні окуляри. Завершували ансамбль кілька гарних штрихів: об'ємне укладання з кучерями, рукавички та довгі сережки з перлами.

Син акторки теж був у спідниці, яку поєднав із мереживною прозорою блузою, бюстгальтером, колготками та туфлями на підборах. Волосся Кай зібрав у високих хвіст, а вуха прикрасив масивними сережками у вигляді вузлів.

Наомі Воттс із сином / Фото: Getty Images

Модні покази вони разом відвідують не вперше. Взимку цього року Наомі та Кай з'явилися разом на показі бренду Khaite у Нью-Йорку.

Наомі Воттс з сином / Фото: Getty Images

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