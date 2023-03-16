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Вибрали невдалий колір вбрання: зірки, що злилися з килимовою доріжкою "Оскара"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Вибрали невдалий колір вбрання: зірки, що злилися з килимовою доріжкою "Оскара"

Джеймі Лі Кертіс / Фото: Associated Press

Тренд на світлі вбрання цього року пішов не на користь знаменитостям, а причиною цього став невдалий відтінок килима.

Цього року організатори церемонії "Оскар" вирішили внести невеликі зміни і відмовилися від традиційної червоної доріжки, замінивши її на нейтральніший відтінок шампанського, який мав нагадувати про пляж і захід сонця. Відмовилися від червоного килима вперше за 62 роки.

Здавалося б, що може піти не так, проте новий колір килима зіграв з багатьма знаменитостями злий жарт — сукні акторок просто злилися з відтінком нового покриття. Таким чином, гарні вечірні сукні мали блідий та досить нудний вигляд, не рятували навіть стрази та бісер на них.

Руні Мара / © Associated Press
Руні Мара / Фото: Associated Press
Ана де Армас / © Associated Press
Ана де Армас / Фото: Associated Press
Мішель Єо / © Associated Press
Мішель Єо / Фото: Associated Press
Мішель Вільямс / © Associated Press
Мішель Вільямс / Фото: Associated Press
Андреа Райсборо / © Associated Press
Андреа Райсборо / Фото: Associated Press
Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press
Джеймі Лі Кертіс / Фото: Associated Press
Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press
Зої Салдану / © Associated Press
Зої Салдану / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
803
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